Rize’de mevlit yemeğinden 33 kişi zehirlendi

Merkeze bağlı Kambursırt Mahallesi’nde ki bir cenazenin ardından evde okunan mevlitte eve taziye için gelenlere yemek ikram edildi. Yemeği yiyen 33 kişide, ilerleyen saatlerde bulantı ve kusma başladı. Rahatsızlanan 33 kişi Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Bazı hastalar ise hastanelere ambulans ile kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınanlardan 16’sı taburcu olurken, 7’si çocuk 17 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, söz konusu kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi. İl Sağlık Müdürü Tepe, gıda zehirlenmesi şüphesi ile 33 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, “Başvuran vatandaşlarımızın bazılarının tedavileri tamamlanarak taburcu işlemleri gerçekleştirilmiştir. Diğer vatandaşlarımızın ise tedavilerine gözetim altında devam edilmektedir. Herhangi bir vatandaşımızın ciddi anlamda sağlık problemi bulunmamaktadır” İfadelerini kullandı.



