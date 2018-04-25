taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.911
USD
4,0761
EURO
4,9704
ALTIN
173,49
PETR
73,8200

Rize'de sahte bilet ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Rize'de, bedensel engelliler yararına düzenlendiği belirtilen tiyatro bileti satın alan kişiler, boş salonla karşılaştı.

DHA | 25.04.2018 - 10:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rize'de kimliği belirsiz kişiler, Bedensel Engelliler Sanat Tiyatrosu adı altında hazırladıkları ve 4 seansta oynanacağını belirttikleri 'Annem' adlı tiyatro gösterisi için 10 TL'ye sahte bilet sattı.

BİLET SATANLAR ORTADAN KAYBOLDU

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ni adres gösteren dolandırıcılar, biletleri sattıktan sonra ortadan kayboldu.

Satın aldıkları ve üzerinde 'Yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesine verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz yüksek hassasiyetten dolayı bu belgeyi almaya hak kazandınız. Hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederiz' yazılı biletlerle İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ne gelen vatandaşlar böyle bir tiyatro oyunu olmadığını öğrenince hayal kırıklığı yaşadı.

Rize'de sahte bilet ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Kendilerini karşılayan güvenlik görevlilerine 'Dolandırıldık mı?' diye soran vatandaşlar çocukları ile beraber salonun kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

"DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPTILAR"

Kapılarına gelen bir kadından bileti aldığını ve çocuğu ile tiyatroya geldiğini anlatan Ayşe Yazıcı, “Bedensel engellilere destek amaçlı bilet sattıklarını söyleyince bende hassas davranarak 2 bilet aldım. 10 lira olduğunu söyledi, verdim. Biletin üzerine A1 yazıyordu. Şaşırdık 'ilk bizden mi başladılar' diye. Dikkatimizi çekmişti. Tiyatro günü geldi, bizde geldik gördük ki böyle bir organizasyon yok. Sırf bizi kandırmak adına bedensel engellilerin ismini kullanarak bunun üzerinden duygu sömürüsü yaptılar." dedi.

Rize'de sahte bilet ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Tiyatro bileti alan Muhammet Dilaveroğlu ise “Toplum olarak engelliler için bir hassasiyetimiz var. Parası önemli değil ama bu hassasiyeti kullanmaları kötü.” diye konuştu.

"BUNLARI YAPANLARIN CEZALANDIRILMASI LAZIM"

İsmail Kahraman Kültür Merkezi görevlisi Yaşar Çataklı da gelenlere cevap vermekte zorlandıklarını belirterek şöyle dedi:

"Burada herhangi bir tiyatro gösterisi yok. Öyle bir rezervasyon ve kiralama yapılmadı. Biletin üzerindeki ilgili numarayı arıyoruz cevap verilmiyor. Biletin üzerinde yazdığına göre 4 seans görünüyor. Salonumuz 550 kişilik 400 bilet satıldığını düşünürsek bin 600 bilet eder. Bu kadar insana bilet satıldı. İnsanların manevi duyguları ile oynadılar. Bunları yapanların cezalandırılması lazım.”

Rize'de sahte bilet ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar



Rize'de sahte bilet ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bu yıl 30 bine yakın Afgan göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içinde insan kaçaklığıyla mücadele hakkında bilgi verdi.
Antalya'da heykel festivali yapılacak
Antalya’da bu yıl 12’ncisi "Legend-Efsaneler" temasıyla düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 20 sanatçı, 10 bin ton nehir kumuyla 200 heykelin yapımını tamamladı.
DHKP/C’ye 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul’da, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda kalabalıkları provoke edecekleri gerekçesiyle, 14 DHKP/C terör örgütü üyesinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Üç kişinin öldüğü uçurumdaki minibüs tepki için bırakıldı
Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasında uçurumdan yuvarlanarak 3 kişiye mezar olan minibüs, ibret için olduğu yerde bırakıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

Bursa’daki Doğanbey Toplu Konutları yıkılacak

236
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bedelli askerlik soruldu

206
Uyum paketi yasalaştı

Uyum paketi yasalaştı

105
CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

CHP-İP ittifakında anlaşmazlık çıktı

152
Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

96
Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

Adriana Lima pozları ilk Metin Hara'ya gösterdi

33
ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

ABD ve Fransa'dan İran'a gözdağı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM