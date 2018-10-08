Rize'deki kaçak yapıların yıkımı devam edecek

Rize'de 2 Ağustos'ta meydana gelen selde dikkat çeken Muradiye beldesindeki 7 katlı binanın geçtiğimiz hafta yıkımıyla Rize’de dere yatağında olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkımı Fırtına Vadisi'nde sürecek.
26 KAÇAK YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI
Rize'nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.
YIKIMIN SİNAYLLERİ DAHA ÖNCEDEN VERİLMİŞTİ
Rize’deki kaçak ve dere üzerine inşa edilen yapıların yıkımların 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, tespit edilen kaçak inşaatların sahiplerini inşaatları devam ettirmemeleri noktasında uyararak yıkımın sinyallerini vermişti.
İLK ETAPTA 9 BİNA YIKILACAK
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştireceği bildirildi.