Rize'deki kaçak yapıların yıkımı devam edecek

Mecnun Otyakmaz: F.Bahçe'den biz de payımızı alacağız

1 Körfez basınının hedefinde Türkiye var Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan medyası ile birlikte körfez basını da Türkiye'yi hedef göstermeye çalışıyor. Olayın ardından BAE'li ve Suudi gazeteciler karalama kampanyaları başlattı.

2 Mecnun Otyakmaz: F.Bahçe'den biz de payımızı alacağız Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 9. haftadaki F.Bahçe maçına ilişkin, "İnşallah o zamana kadar sorunlarını çözmemiş olurlar da, biz de bu furyadan payımızı alırız" dedi.

3 Arapların tercihi altın varaklı mobilya Bursa'da mobilya ihracatımızın yüzde 35'ini karşılıyor. Araplar altın varaklı, Avrupalılar ise mermer ağırlıklı mobilyaları tercih ediyor.

4 Deren Talu: Senaryo okuyorum Her fırsatta oyuncu olmak istediğini söyleyen Deren Talu, iyi bir proje aradığını söyledi.

5 Başkan Erdoğan, Macaristan'a gidiyor 2 gün sürecek Macaristan ziyaretinde masada düzensiz göç ve terörizmle mücadele gibi konular var.

6 Suudi gazeteci öldürüldü iddiası Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak 15 kişi tarafından taşındı iddiası var.