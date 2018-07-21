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Rizeli demir ustasından dev silah

Rizeli kinetik heykel ustası Zafer Erdem, atölyesinde yaklaşık bir buçuk ay gibi bir sürede, mekanizması orijinale uygun şekilde çalışan, 100 kiloluk dev bir silah yaptı.

İHA | 21.07.2018 - 17:21..
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Rizeli demir ustasından dev silah

Rizeli kinetik heykel ustası Zafer Erdem, devasa büyüklükte altıpatlar olarak bilinen silah yaptı. Erdem’in yaptığı silah yoğun ilgi gördü.

"SİLAH TUTKUMUZ VAR"

18 yıllık endüstriyel tasarım atölyesi işletmecisi olan Zafer Erdem, “Karadenizli olduğumuz için silah tutkumuz var bizim. Küçüğünü yapmak yasak, bunun heykelini yaparsak kimse de bir şey demez diye düşünerek böyle bir şey yaptık. Başka projelerimiz de olacak. Karadenizli insanların hepsi silah hastasıdır. Tabi savaş yanlısı, öldürme yanlısı değiliz kesinlikle.” dedi.

Rizeli demir ustasından dev silah

YAPIMI BİR BUÇUK AY SÜRDÜ

Demirden üretilen dev silahın yapımının yaklaşık 1 buçuk ay sürdüğünü söyleyen Zafer, “Özellikle çalışma mekanizmasında teferruatları var. Tetik tertinatı, dönen top ve horozun senkronize, birbirinden saniyeler içinde ayrı ayrı çalışması lazım. Ses fişeği patlatmayı düşünüyorum ileride. Aşağı yukarı 100 kiloya yakın” ifadelerini kullandı.

Rizeli demir ustasından dev silah

"İÇİMİZDE YARATICILIK RUHU VAR"

Zafer, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Ben demir işine demirci olarak başladım, fakat artık sıradanlaştı o iş. İçimizde de yaratıcılık ruhu var. Yani bir şeyleri farklı hale getirmek, insanlara farklı şeyler sunmak. Bu yapı olduğu için biraz da değiştirdik. Demirden ağaçlar yapmaya başladık. Ancak umduğum talep oluşmadı. Bazı insanlar demirden ağaç mı olur deli misin sen diyenler oldu. Daha sonra bu kinetik heykel işine başladık.” diye konuştu.

Rizeliden devasa altıpatlar silah VİDEO

Rizeli demir ustasından dev silah

"MEMLEKETİN SUYUNDAN"

Farklı yetenekleri olan insanların keşfedilmesi gerektiğini kaydeden Erdem, “Bakanlık oluşması lazım bu insanları keşfeden. Türkiye’nin coğrafi yapısı itibariyle Türkiye’nin daha eski uygarlıkların yaşadığı bir ülke olması itibariyle gerçekten onlardan birtakım şeyler kalmış bizde de. Memleketin suyundan derler ya öyle.” dedi.

ORİJİNALİNDEN FARKI YOK

Öte yandan, devasa büyüklükteki silahın tetiğe düştüğü ve mekanizmasının orijinale uygun bir şekilde çalıştığı görüldü.

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