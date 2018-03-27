Rizeli köylülerin tomrukla mücadelesi

Dünya Tiyatrolar Günü'nde Düzce'de tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, trafik kazalarına dikkat çekmek için kostümle yolda durdu ve "Burada radar yok, hızlı gidebilirsin" pankartı taşıdı.

Balıkesir Ayvalık'ta 2 metre derinliğindeki su olmayan bir kuyunun içinde 8 yavrusunu doğuran köpek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bu kitap, antropolojinin kendi tanımını bulması üzerine süregelmiş tartışmada, çorbaya tuz eklemek için yazıldı.

Zeytinburnu'nda bir lisenin bodrum katında yangın çıktı. Yangın çıkan lise ve yanındaki ilkokul tahliye edildi.

1 TSK, Tel Rıfat'ta kontrolü sağladı Afrin'i terör örgütü PKK'nın işgalinden kurtaran Mehmetçik, Tel Rıfat operasyonunda da başarıya ulaştı.

2 Hatay'da etkisiz hale getirilen PKK'lıların son hali Hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden Amerika'nın gönderdiği silahlar çıktı.

3 İzmir’de otobüslerde 'Gittiğin kadar öde' sistemi İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, İZBAN’daki “Gittiğin kadar öde” uygulamasını 2 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren pilot bölge olarak seçilen Seferihisar’da başlatıyor.

4 Başbakan Yıldırım ile İbadi telefonda görüştü Irak Başbakanı Haydar Abadi, Başbakan Binali Yıldırım'a, Irak silahlı kuvvetlerine "yabancı savaşçıların" Türkiye'ye sınır ötesi saldırılar düzenlemesini engelleme talimatı verildiğini söyledi.

5 Son cumhurbaşkanlığı ve genel seçim anketi 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi, anket şirketleri araştırmalarına hız verdi.

6 Afrin'de iki asker, Amanoslar'da bir asker şehit oldu TSK, Afrin'de 2 askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Amanoslar'da ise çıkan çatışmada yaralanan 1 asker şehit oldu.