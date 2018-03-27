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Rizeli köylülerin tomrukla mücadelesi

Köylülerin dere yatağından çıkarmak için saatlerce uğraşarak yola çıkardıkları tomruk bir anlık dikkatsizlik ve tomruğa atılan tekme sonucu 30 saniyede yine dereye yuvarlandı.

İHA | 27.03.2018 - 15:40..
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Camidağı Köyü Köseler mevkisinde Sinan Köse, dere kenarında kesmiş olduğu kızıl ağaç kütüğünü dereden çıkarmak için çalışma başlattı.

Uzun uğraşlar sonrasında kütüğü halatla kamyonete bağlayan Köse ve arkadaşları kütüğü saatler süren uğraşların ardından dere yatağından çekerek yola çıkarmayı başardı.

EMEKLERİ SUYA DÜŞTÜ

Halatları sökülen tomruk yolun kenarına çekilmek istenirken tomruğu yolda yuvarlamak için atılan bir tekme sonucu bir anda yön değiştirerek 30 saniyede çıkartıldığı dere yatağına yuvarlandı. Köse ve arkadaşları ise uzun süre tomruğun tekrar dereye yuvarlanmasının şokunu atlatamadı.

Rizeli köylülerin tomrukla mücadelesi ViDEO

Rizeli köylülerin tomrukla mücadelesi

Rizeli köylülerin tomrukla mücadelesi

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