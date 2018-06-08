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Rize'nin çim kaplı çatıları

Çamlıhemşin ilçesi Çiçekli Yaylası'ndaki tarihi ahşap evler, su geçirmemesi için toprakla kaplı çim yetişen çatılarıyla ilgi görüyor.

DHA | 08.06.2018 - 14:26..
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Doğu Karadeniz Bölgesi’nde doğallığını koruyan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kale köyünün Çiçekli Yaylası, sıra dışı yayla evleriyle dikkat çekiyor.

Rize'nin çim kaplı çatıları

'EN DOĞAL YAYLA'

300 yıllık geçmişi bulunan ahşap evlerin su geçirmemesi için toprakla kaplanan çatıları, bugüne kadar varlığını korudu. Sayıları 40’ı bulan ve yaz aylarında çimleri yeşeren evlerin çatıları, yaylaya gelen yerli yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Günümüzde kullanılamayan evlerin yer aldığı yaylada yaşayanlar, evlerin restore edilerek, korumaya alınmasını istiyor. Foto safari meraklılarının da uğrak yeri olan yaylada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan ev fotoğrafları için 'En doğal yayla' yorumları yapılıyor.

Rize'nin çim kaplı çatıları

"DEDE YADİGARI"

Kale köyünde oturan Sabri Yıldız, tarihi geçmişe sahip evlerin, ormandan kesilen ağaçların öküzlerle çekilerek, getirildiği yaylada zorluklarla inşa edildiğini anlattı.

Yıldız, "O zaman çatılar için sac olmaması nedeniyle evlerin üzerine naylon çekilerek, toprak serilirdi. Böylece alt tarafa su ve soğuk geçmezdi. Bugüne kadar yayla evlerini koruduk. Kimse, dede yadigarı evleri yıkmadı. Yaz aylarında üzerinde çimler yeşeriyor. Ortaya güzel görüntüler çıkıyor." dedi.

Emine Altay ise "Babaannemin babası, bizim evi yaptı. Çok uzaklardan ağaçları getirerek, yapmışlar. Eskiden evler çatıların su geçirmemesi için bu teknikle yapılmış." diyerek, evlerin restore edilip, korumaya alınmasını istedi.


Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları



Rize'nin çim kaplı çatıları

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