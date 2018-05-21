Rize'nin en yüksek debili şelalesine turist akını

Kaçkar Dağları Milli Parkı, Çat Vadisi'nde yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin 15 metreden dökülen, en yüksek debili şelalesi olma özelliğini taşıyan Palovit Şelalesi, yerli- yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu.

ARAP TURİSTLER ÇOĞUNLUKTA

Şelaleyi özellikle son yıllarda Ortadoğu ve Arap Yarımadası'ndan gelen turistler ziyaret ediyor. Bölgeye gelen ve şelalede suyun döküldüğü alana, 60 basamaklı yaya köprüsünü kullanarak, inen turistler hatıra fotoğrafı çektiriyor.

DOĞA HARİKASI

Palovit Şelalesi’ne ulaşırken kullandığınız yol güzergahı boyunca karşınıza çıkacak olan doğa miraslarının fotoğraflarını çekebilirsiniz. Ayrıca Çamlıhemşin’i gezebilir ve yaylaları yakından görebilirsiniz.

RAFTİNG YAPILIYOR

Trekking ve bitki gözlemciliği Palovit çevresinde en çok tercih edilen aktivitelerden. Vaktiniz varsa yürüyüş yapabilir ve doğal hayatı gözlemleyebilirsiniz. Dilerseniz Rize kent merkezindeki tarihi yapıları ziyaret edebilir ya da Fırtına Deresi’nde rafting yapabilirsiniz.











