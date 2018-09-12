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Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

Daha önce Ayder Yaylası için harekete geçileceği açıklanmıştı. Şimdi yeni hedef, bölgede 11 Ayder daha yaratmak.

DHA | 12.09.2018 - 15:56..
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Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere birçok ülkeden çok sayıda turist geliyor. Bölge, özellikle yaz aylarında yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

HAVALİMANI YAPILMASIYLA YABANCI TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKTİ

Trabzon Havalimanı'nın yanı sıra Ordu- Giresun Havalimanı'nın hizmete girmesi, Rize- Artvin Havalimanı inşaatının da 3 yıl sonra tamamlanacak olması ve Yeşil Yol'un yapımının bitmesiyle bölgeye yerli- yabancı turistlerin ilgisinin daha da artması öngörülüyor.

AYDER'E ALTERNATİF ARANIYORDU

Bölgede, mevcut talebi karşılayamaz hale gelen Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası’na alternatif yeni yerler için başlatılan arayış tamamlandı.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

YENİ YERLER BELLİ OLDU

11 yeni Ayder; Gürcüdüzü, Deremezra, Handüzü, Anzer-Kabahor-Meles ve Aşağı Kantarlı yaylaları ile Çat, Sivrikaya ve Çataldere köyleri, Ağaran şelalesi ile Andon ve Ilıca köyü içmeleri olarak belirlendi. Rize'de, Ayder benzeri 11 yaylada turizm merkezi oluşturulacak.

Rize’de belirlenen yeni turizm merkezleri için kaçak ve gelişigüzel yapılaşmanın önlenmesi için 'Koruma İmar Planı' çalışması başlatıldı.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

12 AYDER PROJESİ

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, bölgenin sadece Rize'deki Ayder ve Trabzon'daki Uzungöl'den ibaret olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, böyle algılandığında ne Ayder'e ne de Uzungöl'e girilebildiğini söyledi.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

Bektaş, "Sadece trafiğiyle bile baş etmemiz mümkün değil. Bu nedenle benzer özelliklerdeki yeni oluşumlara ön ayak olarak mevcut talebi bölgenin tamamına dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Rize'de 11 ayrı nokta tespit ettik. Ayrıntıya indiğimizde başka bir 11 nokta daha bulabilirdik ama işi çok dağıtmamak için en iyi 11 nokta üzerinde yoğunlaştık. Bu 11 noktaya bir de Ayder eklenince 12 Ayder ortaya çıkıyor. Projenin anlaşılır olması için ‘12 Ayder’ ismini kullandık. Hemen hemen her ilçemizde bu yoğunluk merkezlerini oluşturmaya çalıştık" dedi.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

"ÖNCELİK İMAR ALTYAPISI"

Yeni belirlenen yerlerin öncelikli olarak imar altyapısını oluşturmak istediklerini kaydeden Vali Bektaş, "Bu sayede Ayder'de karşılaştığımız sorunlarla burada karşılaşmayacağız. Zaten bölgeye yönelik büyük bir cazibe var. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak yapılanlar bir bütünlükten uzak ve kendine başına bir bütün oluşturmaya çalışıyor. Biz müdahale etmesek de cazibe noktası olan noktalar var. Oralara önden müdahale edip yapılaşmasını kontrollü bir şekilde yürütmek istiyoruz. İmar altyapısını hazırladık ve bir sene önce ihale ettik. Plancılar bu konu üzerinde çalışıyor. Bunun yanında bu bölgelerin ulaşım sorunlarını çözüyoruz. Çöp, atık ve içme suyu, elektrik gibi birçok konularda çalışmalar yapıyoruz. Bir yola girdik. İsimlerin ortaya çıkması ile birlikte o bölgedeki insanların farkındalıkları arttı. Bölgeye dönük ilgilerde bu noktalarda odaklanmaya başlandı. Süreç kendiliğinden bir şekle girmiş oldu. Umarız, bu projemiz beklenen doğrultuda ilerlemeye devam eder" diye konuştu.

Rize'ye 11 yeni Ayder Yaylası daha yapılacak

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