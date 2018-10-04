Robert Crane: Dünya Osmanlı bilgeliğine dönmeli

Crane, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, "Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla Swiss Hotel The Bosphorus'ta düzenlenen TRT World Forum'un "Düzen ve Kaos Arasında Bir Dünya: Birinci Cihan Harbi'nden 100 Yıl Sonra" başlıklı oturumunda konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasından son derece etkilendiğini dile getiren Crane, "Adaletten bahsetmek istiyorum. Barış, refah ve özgürlük hepsi adaletin ürünüdür. Aynı şekilde adalet de bunların ürünüdür. Bir uyum ve etkileşim var aralarında. Dünyadaki problemlerden birisi uyumsuzluk. Adalet konusu çok önemli. Benim mesleğim özellikle yargı ve devlet yapılarının ötesinde bütün medeniyetleri incelemişliğim var." diye konuştu.

"İSLAM'DAKİ ADALET, DÜNYANIN GELECEĞİ"

Crane, konuşmasında İslam'daki adalet vurgusuna dikkati çekerek, bunun dünyanın geleceğinin özünü oluşturduğunu kaydetti.

İnsanların bugün ne yapacaklarına odakladıklarını aktaran Crane, bu nedenle gelecek için yeterli bir vizyona sahip olmadıklarını söyledi.

"ABD ÖNCÜLÜK EDEMİYOR"

Crane, liderliğin önemine dikkati çekerek, "Medeniyetlerin geçmişine bakılırsa bunu görürsünüz. Medeniyetler, insanlar zorluklarla başa çıktıklarında yükselir. Artık bu mücadeleyi bıraktıklarında da medeniyetler çöker. Bu sebepten ötürü terörizm yaşanıyor. Çözülmeye sahip oluyor ve insanlar umutsuz hale geliyor. Bu dünyayı bir araya getiremiyorsak o zaman yok ederiz. Bu sebeple dünyada bazı ülkeler bunu uyguluyor. Türkiye'nin burada çok önemli bir sorumluluğu var. Uzun vadeli geleceğe bakacak olursak nasıl bir liderliği ortaya çıkarabileceğimizi düşünmeliyiz. ABD öncülük etmeye çalışıyor ama bir yandan da öncülük edemiyor." değerlendirmelerinde bulundu.

"DÜNYANIN OSMANLI BİLGELİĞİNE İHTİYACI VAR"

Osmanlı'nın bir çok sebepten ötürü dünya için bir model olduğunu aktaran Crane, "1648'den beri uluslararası kanunda halkların mevcudiyeti yok. Ama Osmanlı'da vardı. İnsanlar temelde özerktiler. Kimliklerini tehdit altında hissetmezlerdi. ABD tüm dünyadaki insanların kimliğini tehdit ediyor. Biz Avrupalılar yapay devletleri oluşturduk. Millet oluşturmaya çalıştık. Mevcut milletleri yok etmektir bu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bilgeliğine geri dönmemiz lazım. Ancak bu şekilde liderlik edilebilir. Bir Türk modeli geliştirerek Atlantik'ten Çin'e kadar bu şekilde olabilir." dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYA İÇİN BİR MODEL OLABİLİR"

Crane, Türkiye'nin yüzlerce yıldır Avrupa'da önde gelen güçlerden biri olduğunu söyledi.

Türklerin asırlarca model olduğuna vurgu yapan Crane, "Türkiye yeniden model olabilir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 gün önce BM Genel Kurulunda konuştu. Servet uçurumuna dikkati çekti. Bu bütün terörizm açısından sebeplerin en büyüğü. Tamamen yeni bir sistem lazım. Para ve bankacılık konusunda. İslami bankacılık da bunun parçası olmalı. Eğer Türkiye burada bir lider olabilirse o zaman bir modelimiz olur. Bütün dünya için model olabilir." ifadelerini kullandı.