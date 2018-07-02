Robot Sophia'nın talihsizlikleri

Uluslararası MCIT Fuarı'na katılmak için Etiyopya'ya giden insansı robot Sophia'nın başına gelenler, tabiri caizse pişmiş tavuğun başına gelmedi.

Sophia'ya ait parçalar, seyahat sırasında önce havalimanında kayboldu, ardından yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle Sophia, Amharca (Etiyopya'nın resmi dili) yapması gereken konuşmayı yapamadı.

BAŞBAKAN İLE GÖRÜŞMESİ İPTAL OLDU

"İnsana en çok benzeyen robot" olarak tanımlanan Sophia, 3 günlük bir ziyaret için Etiyopya'ya giderken Frankfurt Havalimanı'nda bazı parçalarının kaybolması nedeniyle Başbakan Abiy Ahmed ile akşam yemeğine katılamadı.

AMHARCA KONUŞAMADI

Robot Sophia daha sonra ülkenin başkenti Addis Ababa'daki Millennium Salonunda düzenlenen Bilişim ve İletişim Teknolojileri Fuarında kendisini merak eden Etiyopyalıların karşısına çıktı.

Salon önünde saatler öncesinden kuyruğa giren halk, fuarın açılışının ardından yerel giysisiyle görücüye çıkan robotla fotoğraf çektirebilmek için yoğun mücadele verdi. Yerel mühendisler tarafından ülkenin resmi dili Amharca'yı konuşması için programlanan Sophia'nın, yaşanan teknik sıkıntı sebebiyle Amharca konuşamaması ise bekleyenlerde hayal kırıklığı yaşattı.