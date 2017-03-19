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Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry öldü

Amerikalı siyahi müzisyen, Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında yaşamını yitirdi.

19.03.2017 - 03:16
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Missouri polisi ‘Rock and Roll müziğin babası’ olarak ünlenen Berry’nin evinde ölü bulunduğunu açıkladı, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

18 Ekim 1926 yılında California’da doğan usta gitarist ve Rock’n Roll yıldızı Berry, ‘Roll Over Beethoven’ ‘You Can't Catch Me’, ‘Scholl Day’, ‘Oh Baby Doll’, ‘Sweet Little Sixteen’, ‘Johnny B Goode’, ‘Back'ın The USA’ gibi dünya çapında ünlenen şarkılara imza attı.

Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry öldü

Berry'nin parçaları o günlerin yeni grupları olan Rolling Stones ve Beatles tarafından da yorumlandı. Berry, 1985 yılında Grammy tarafından ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülüne layık görüldü, kendisi adına ‘Hail Hail Rock’n Roll’ gibi filmler çekildi ve hakkında bir çok kitap yazıldı.

Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry öldü

Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry öldü

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