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Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

Rodos Adası'nın en önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Murat Reis Külliyesi'nin AB fonlarından sağlanan kaynakla, Yunanistan Turizm Bakanlığı ile Rodos Belediyesi işbirliğiyle restorasyon başladı.

İHA | 29.03.2018 - 13:00..
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Adadaki Osmanlı eserleri yoğun olarak İçhisar'da yer alırken, Kale dışındaki en önemli eser olan Murat Reis Külliyesi ile ilgili restorasyon çalışmalarının birinci etabı sürüyor. Projenin ikinci ve üçüncü kısmı için de gerekli başvurular yapıldı. Birkaç ay içinde bu projelerinin onayının da çıkması bekleniyor.

Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

RESTORASYON DESTEKLENİYOR

Rodos'un Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethedilmesinin ardından, devlet hizmetinde bulunan askeri ve mülki erkan mensuplarının ve ulemadan ileri gelenlerin defnedildiği, 1609 yılında Kaptan-ı Derya Murat Reis için yapılan türbe ve türbenin yanında 1636 yılında Murat Reis Camii'nin de yapımıyla oluşturulan Murat Reis Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosluğu tarafından da destekleniyor.

Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

OSMANLI ESERLERİ MÜZESİ SENEYE AÇILIYOR

Adadaki Osmanlı eserleri restorasyonlarıyla ilgili olarak bilgi veren Rodos Belediyesi Kültür ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Teris Hatziioannou, 2013 yılında başlayan Recep Paşa Camii restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve gelecek yıl 'Osmanlı Eserleri Müzesi' olarak açılacağını, şu anda Murat Reis Külliyesi birinci etap restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, en kısa zamanda ise Mustafa Paşa Hamamı ile ilgili çalışma başlatacakların söyledi.

Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

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