Rodos'taki Osmanlı eserleri restore ediliyor

Adadaki Osmanlı eserleri yoğun olarak İçhisar'da yer alırken, Kale dışındaki en önemli eser olan Murat Reis Külliyesi ile ilgili restorasyon çalışmalarının birinci etabı sürüyor. Projenin ikinci ve üçüncü kısmı için de gerekli başvurular yapıldı. Birkaç ay içinde bu projelerinin onayının da çıkması bekleniyor.

RESTORASYON DESTEKLENİYOR

Rodos'un Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında fethedilmesinin ardından, devlet hizmetinde bulunan askeri ve mülki erkan mensuplarının ve ulemadan ileri gelenlerin defnedildiği, 1609 yılında Kaptan-ı Derya Murat Reis için yapılan türbe ve türbenin yanında 1636 yılında Murat Reis Camii'nin de yapımıyla oluşturulan Murat Reis Külliyesi'ndeki restorasyon çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosluğu tarafından da destekleniyor.

OSMANLI ESERLERİ MÜZESİ SENEYE AÇILIYOR

Adadaki Osmanlı eserleri restorasyonlarıyla ilgili olarak bilgi veren Rodos Belediyesi Kültür ve Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Teris Hatziioannou, 2013 yılında başlayan Recep Paşa Camii restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini ve gelecek yıl 'Osmanlı Eserleri Müzesi' olarak açılacağını, şu anda Murat Reis Külliyesi birinci etap restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, en kısa zamanda ise Mustafa Paşa Hamamı ile ilgili çalışma başlatacakların söyledi.