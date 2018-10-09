Şahabettin Bilgisu Caddesi Kent Meydanı'nda, yere uzanan işçi, bir süre sonra kablo çekmek için rögara sarktı. Bu sırada, dışarıdaki arkadaşı ise bacağından tuttuğu işçi için önlem almaya çalıştı.

"İŞ GÜVENLİĞİ Mİ BU"

İşçinin vücudu rögarın içindeyken, arkadaşının sol bacağını tuttuğu, bazen de bir elini bırakıp, kabloyu aldığı görüldü. İkiliyi görenler, şaşkınlıkla izlerken, bazı kişiler de cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Bu anları kamerayla kayda alan birinin, videosunda "İş güvenliği mi bu?" diye sorduğu, işçinin de "Aynen" diye yanıt verdiği duyuluyor.

Rögara sarkan işçinin bacağından tutarak yardım etti VİDEO