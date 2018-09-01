Roger Waters'tan ABD Başkanı'na hakaret

İngiliz Rock grubu Pink Floyd'un efsane ismi Roger Waters, Rusya'nın Saint Petersburg kentinde verdiği konserde ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir şekilde hedef alan bir sahne şovu hazırladı.

TRUMP'A RUSÇA HAKARET

Waters'ın sahnede çaldığı 'Charade' şarkısına bir ışık şovu eşlik eşlik etti. Şov sırasında Trump'ın saykodelik görselleri sahnedeki ekrandan gösterildi.

Görsellerden birinde Trump, kadın makyajıyla gözükürken bir diğer görselede ABD başkanı bir domuz olarak gösterildi. Şarkının bitmesinin ardından ise Waters'ın arkasında bulunan duvara Rusça 'Trump bir domuz' sloganı yansıtıldı.