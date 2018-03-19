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Roket menzilinden çıkan Kilis'te huzur hakim

Afrin kent merkezinin kurtarılmasından sonra sınırları temizlenen Kilis’in roket menzilinden çıkması, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

İHA | 19.03.2018 - 11:15..
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından dün Afrin kent merkezinin terör örgütünden temizlenmesinden sonra Kilis’in roket menzilinden çıkması Kilislileri mutlu etti.

Roket menzilinden çıkan Kilis'te huzur hakim

KİLİSLİLER ARTIK HUZURLU

Terör örgütü DEAŞ ile YPD’nin 2016 ile 2018 yılında attığı roketlerle 27 kişinin hayatını kaybettiği Kilis’te, vatandaşlar sınır hattının terör koridorundan temizlenmesi ile sevinç yaşadı.

Roket menzilinden çıkan Kilis'te huzur hakim

"BUNDAN SONRA DAHA HUZURLU YAŞAYACAĞIZ"

Kilisliler, roket menzilinden çıkılmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Allah Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Kilis her zaman devletinin, milletinin ordusunun yanında olmuştur. İnşallah bundan sonra daha rahat huzurlu bir şekilde yaşayacağız.” diye konuştu.

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