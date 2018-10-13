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Roma dönemine ait nekropolde kazı çalışmaları başladı

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Roma dönemine ait 18 kaya mezarının turizme kazandırılması için bölgede kazı çalışmaları başlatıldı.

AA | 13.10.2018 - 14:08..
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Yunushan Gelinler Dağı Nekropolü Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında gün ışığına çıkarılan Roma dönemine ait kaya mezarlarının turizme kazandırılacağı belirtildi.

Yunushan Mahallesi'nde yer alan kaya mezarları bölgesinde başlayan kazı çalışmalarında Hatay Müze Müdürlüğü bünyesindeki arkeologların yer alacağı söylendi.

Roma dönemine ait nekropolde kazı çalışmaları başladı

ZENGİN TARİHİ MİRAS

Kaymakam Bülent Uygur, kentin ve Altınözü ilçesinin birçok tarihi ile turistik değere ev sahipliği yaptığını, Altınözü'nün bu konuda oldukça zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Roma dönemine ait nekropolde kazı çalışmaları başladı

"TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKECEK"

Bülent Uygur, "Roma dönemine ait kaya mezarlarını gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Altınözü, güneyde doğa harikası ve çok önemli bir tarihsel geçmişi olan bir ilçemizdir. Roma Nekropolü'nde 75 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplamda 18 kaya mezarı bulunmaktadır. Kaya mezarlarının üzerinde çeşitli motifler, steller, koçbaşları bulunmaktadır. Roma dönemine ait kaya mezarlarının Altınözü turizmine, tarihi ve kültürel varlığına önemli bir katkı sunacaktır. Gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum" dedi.

Roma dönemine ait nekropolde kazı çalışmaları başladı


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