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Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde Roma ve Helenistik döneme ait mezarlara rastlandı.

AA | 03.08.2018 - 13:51..
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Muğla'nın Milas ilçesinde, antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından Zeus Lepsynos'un da bulunduğu Euromos Antik Kenti'nde karşılama merkezine elektrik kazısı için yürütülen çalışmalarda rastlanan Roma ve Helenistik döneme ait 7 mezar gün yüzüne çıkarılarak koruma altına alındı.

Selimiye Mahallesi'ndeki antik kentte, Türkiye'nin yanı yurt içi ve yurt dışından 25 akademisyen ve öğrenci, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abuzer Kızıl başkanlığında kentte araştırmalarını yürütüyor.

Kazı çalışmalarında agora, tapınak, surlar, tiyatro ve hamam bölümlerinde kazı çalışmalarıyla kentin kurulduktan sonraki dönemlerde de kullanılış biçimine ilişkin bulgular elde edilmesi amaçlanıyor.

Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu VİDEO

EN ÖNEMLİ KENT

Euromos Antik Kenti Kazı Başkanı Abuzer Kızıl, yaptığı açıklamada, Euromos'un kendi döneminde Mylasa'dan sonra gelen en önemli kent olduğunu söyledi.

Antik kentteki kazıların bu yıl yurt içi ve dışından katılan 25 öğrenci ve akademisyenlerin destekleri ile devam ettiğini belirten Kızıl, tarihi alanda temizlik ve belgeleme çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Abuzer Kızıl, kentteki agoranın, Anadolu'da iyi korunmuş, bütün çağlarıyla izlenebilen ender eserlerden olduğuna işaret etti.

Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

MEZARLARA RASTLANDI

Abuzer Kızıl, bölgede birkaç yıldır süren çalışmalar ile Euromos Antik Kenti'nin tanınır hale geldiğini vurguladı.

Bu yıl da antik kentin önemli yapılarında çalışmalara devam ettiklerini belirten Abuzer Kızıl, ziyaretçilere yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan karşılama merkezi için elektrik hattı kazı çalışmalarında mezarlara rastlandığını ifade etti.

Roma ve Helenistik döneme ait mezarlar bulundu

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