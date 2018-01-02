Rot balans ustasından bel fıtığı tedavisi

Dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan usta, gelen hastaları ise kendi yaptığı inversiyon aletine yatırıp baş aşağı sallandırıyor, bellerini de asılıyor.

15 DAKİKALIK TEDAVİ

15 dakikalık bir işlemin ardından ise iddiaya göre dükkanına yürüyerek zor giren vatandaşların çıkışta yürümesi düzeliyor, hatta hastalar koşuyor ve zıplayabiliyor. Usta, hizmet karşılığında herhangi bir ücret talebinde de bulunmuyor.

KENDİSİ DE BEL FITIĞINA YAKALANDI

Mesleğinden ötürü yaklaşık 15 yıl önce bel fıtığına yakalandığını belirten İbrahim Tetik, daha sonra doktorlara gittiğini, ameliyatlık bir durum olmadığını öğrenince ise kendisi gibi bel ve sırt şikayeti olan vatandaşlara yardımcı olan şahıslara gittiğini söyledi.

"İNTERNETTE ARAŞTIRDIM, BU ALETİ YAPTIM"

Burada tedavi olurken inversiyon aletlerini gördüğünü belirten Tetik, "Belcilere gittiğimde çok rahatladığımı gördüm. Ancak 1-2 sene sonrası işimizin ağırlığından dolayı nüksetti. Zaten kendim de demirciyim, internette araştırdım ve bu inversiyon aletini yaptım. Kendim bu alette 5’inci sallanmada rahatladım. Aleti kendim için yaptım ama sanayideki esnaf arkadaşlar ile kamyoncu, otobüsçü arkadaşlara da yardımcı oluyorum" dedi.

"FITIĞI İLERLEMİŞ HASTALARI DOKTORLARA YÖNLENDİRİYORUZ"

Alet hakkında bilgiler de veren Tetik, "6 aydır 30-40 arkadaşımıza baktık. Yüzde yüz çözüm değil tabi. Fıtığı çok ilerlemiş olan hastaları doktorlara yönlendiriyoruz. Tıp gelişti, mikro cerrahi var. Son çare ameliyat olacaksa, olması gerekiyor ama ‘Dikkat edeceksin, ağır kaldırmayacaksın’ denilen arkadaşlarla ilgileniyoruz. Ayağından baş aşağı bağlıyoruz, kurduğumuz özel sistemle rahatsızlığı olan kişileri ters asıyorsun. Oradaki diskleri, omuriliğin arasına sıkışmış olan sinirlerin açılmasını sağlıyorsun. Zaten her insanın sabah akşam 3’er dakikadan da olsa baş aşağı sallanması gereken bir durum. Çok sağlıklısın diyelim, yine de her sabah yapması gerekiyor. Gelen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"BELİMDE HİÇBİR AĞRI YOK"

Bel fıtığı başlangıcı yaşadığı için Tetik’e tedavi olmaya geldiğini söyleyen inşaat çalışanı 53 yaşındaki Orhan Karaalp, "Doktora gittim MR çekildi, belde incitme var ve bel fıtığı başlangıcı dediler. Doktor merhem veriyor, ağrı kesici veriyor ama değişen bir şey yok. 4-5 gündür sancılarım vardı, belimi incitmiştim. Arkadaşların tavsiyesi üzerine buraya geldim. Şu anda belimde hiçbir ağrı yok, yüzde 80, 90 ağrı azaldı. Hareketlerimdeki kısıtlama kalktı. Allah razı olsun kardeşimizden" diye konuştu.











