Rotterdam'da cami önünde mangalda domuz yapacaklar

Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar örgütü, Rotterdam'daki Laleli Camii önünde domuz çevirme izni aldı. Avrupa'da birçok belediye söz konusu mangal partisi için izin vermezken, ırkçılara Hollanda'da izin verildi.

İFTAR VAKTİ CAMİ ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Pegida'nın gösteri yapmasının yasalara aykırı olmadığı görüşündeki Rotterdam'ın Fas kökenli Belediye Başkanı Ahmed Abutalib, gösterinin yasaklanmasını talebini reddetti.

Pegida üyeleri, Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın güneyinde yer alan Laleli Camii önünde, Perşembe akşamı bir araya gelecek.

Aşırı sağcı grup, iftar vakti mangal partisi düzenleyecek ve domuz çevirecek.





TÜRK VE MÜSLÜMAN ÖRGÜTLER ÇİÇEK BIRAKACAK

Rotteram'daki Türk ve Müslüman örgütleri de aynı saatlerde cami çevresinde çiçek bırakma eylemi yapacak. "Hand in Hand (El ele) 010" adlı oluşumun öncülüğünde bir araya gelecek olan Pegida karşıtları, "nefretin kokusuna karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturacaklarını açıkladı.

Pegida karşıtları, Laleli Camii'nin önündeki kaldırıma da tebeşirle ırkçılık karşıtı metinler yazacak. Hand in Hand 010 adlı oluşumdan yapılan açıklamada, Pegida'nın eylemi, "Müslüman topluma yönelik bir hakaret ve kışkırtma" olarak değerlendirildi.