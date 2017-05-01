RTÜK: Evlendirme programları yasaklanmıyor

OHAL kapsamında 690 sayılı KHK ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından evlilik programlarının yasaklandığı tartışmalarıyla ilgili RTÜK’ten açıklama geldi.

LİSANS İPTALİNE KADAR GİDEN YAPTIRIMLAR

Kurum yetkilileri, evlilik programlarının yasaklanmadığını, ancak bu ve diğer programlarda yaşanacak yayın ihlallerinin bundan böyle lisans iptaline kadar yaptırımlara tabi olacağını belirtti.

TV ve radyoların uyması gereken yayın hizmetleri ilkeleri, kanunun 8. maddesinde düzenleniyor.

Söz konusu maddede, televizyon lisans iptali sadece a, b ve d fıkralarında yer alan “devletin varlık ve bağımsızlığı, toplumda kin ve nefret duyguları oluşturma, terör eylemleri ve örgütlerini övme” konularıyla sınırlıydı.