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RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, geçen hafta Sony Channel'da yayınlanmaya başlanan "Hande Ataizi ile" adlı evlilik programına ceza verdi.

01.11.2017 - 00:30
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RTÜK'ten Hande Ataizi'nin evlilik programına rekor ceza

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında pazartesi günü itibarıyla yayınlanmaya başlanan evlilik programı ele alınarak en ağır yaptırım uygulandı.

GENÇLERE OLUMSUZ ROL MODEL

Uydudan yayın yapan Planet Pembe (Sony Channel) isimli kanalda "Hande Ataizi ile" adıyla yayımlanan programı inceleyen Üst Kurul, bu programda stüdyoda bulunan damat ve gelin adaylarının birbirleriyle stüdyo içi ve dışında yakınlaştıklarını, programda katılımcıların beğendikleri adaylarla birbirini tanımasına imkan tanındığını ve bu süreçlerde yaşanan tartışmalar ile katılımcıların birbirlerini yalancılıkla suçladığı diyalogların da ekrana yansıtıldığını tespit etti.

Programda aynı ortamdaki birden çok damat adayının aynı kadınla ilgilenmeleri veya bir kadının aynı anda birden çok erkeğe ilgi göstermesi ve aralarındaki kavgaların da ekrana taşınmasının özellikle gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğu kanaatine varan Üst Kurul, yapılan yayınların aile kurumunu zedelediği görüşünde birleşti.

Aile birliğini sarsan, gençleri olumsuz yönde etkilediği düşünülen bu tarz programlara bir süredir izin vermeyen RTÜK, söz konusu programın da 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz." hükmünü ihlal ettiğini saptadı.

EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Üst Kurul kararında, aynı kanunun 32. maddesinde geçen "Bu Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (f), (g), (ğ), (h), (n), (ö), (s), (ş) ve (t) bentlerindeki yayın hizmeti ilkelerine ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde ikisinden beşine kadar idari para cezası verilir.

İdari para cezası miktarı televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcıları için on bin Türk lirasından az olamaz. Ayrıca, idari tedbir olarak, ihlale konu programın yayınının beş keze kadar durdurulmasına..." karar verilebilir hükmünü de dikkate aldı.

Bu kapsamda Sony Channel'da 23 Ekim Pazartesi günü yayına başlayan "Hande Ataizi ile" isimli evlilik programına en üst sınır olan yüzde 5 oranında para cezası uygulanması kararlaştırdı.

Programa ayrıca 5 kez yayın durdurma cezası verildi.

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