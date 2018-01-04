RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8 kanalında yine Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Yetenek Sizsiniz' adlı televizyon programıyla ekranlara gelen, yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük kızların, şort giyerek gerçekleştirdikleri dans gösterisi cezaya neden oldu.

YAŞLARI 7 İLA 11 ARASINDA

TV 8'de ekranlarında yayınlanan "Yetenek Sizsiniz" adlı programda yaşları 7 ila 11 arasında değişen küçük çocuklardan oluşan “Queen of The Dans” grubu sahneye çıktı ve bu grubun şort giyerek yaptıkları dans gösterisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda tartışmaya neden oldu.

ÇOCUKLARIN ŞORT İLE DANS ETMESİ 'İSTİSMAR' KABUL EDİLDİ

RTÜK tarafından alınan karar neticesinde kanalın "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

1 MİLYON LİRA PARA CEZASI

TV8'e reklam gelirlerinin yüzde 2'si kadar para cezası geldi. Bu cezanın da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ettiği öğrenildi.

5 KEZ DE PROGRAM DURDURMA CEZASI

Uzman raporunda, TV8'e, “Yayınlar çocuklara karşı istismar içeremez” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, idari para cezası ve 5 kez de program durdurma cezasının verilmesini istedi.