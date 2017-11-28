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Ruanda katliamı nedir

Fransız hükümetinin bizzat kendi eliyle Afrika'da gerçekleştrdiği ve 800 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan katliama verilen isimdir.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 18:08..
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Avrupa her zaman demokrasi ve insan haklarının beşiği olarak anıldı. Ancak yakın tarihe, hem de çok yakın tarihe kadar İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri de yine Avrupa eliyle yapılmıştı. Fransa'nın günah galerisi, "Ruanda katliamı".

RUANDA KATLİAMI NEDİR

1994 yılında gerçekleşen bu katliam, modern zamanlarda yapılan en dehşet verici insanlık dramlarından biridir. Orta Afrika'da bulunan bir ülke olan Ruanda, kendi halinde yaşayan bir ülkeydi.

Ruanda Yurtseverler Birliğini'(RYB) silahlanıp 1990'da hükumet ile mücadeleye girdi. 1992 yılına kadar bir iç savaşın içersine sürüklenen Ruanda'da sorun siyasi olarak çözülmeye çalışıldı, ta ki 1994 yılına kadar.

UÇAK DÜŞTÜ, ORTALIK KARIŞTI

6 Nisan 1994 tarihinde bir Hutu olan Ruanda devlet başkanının uçağı başkent Kigala'da düşürüldü, ülke de bir kaos ortamı oluştu.

6 Nisan günü dünya tarihinin en kanlı günlerinden biri yaşandı. Ülkenin resmi devlet radyosundan yapılan katliam çağrısı ile Irkçı Hutular başta eğitimli Tutsiler olmak üzere önceden belirlediği tüm Tutsileri doğramaya başladı.

BM VE FRANSA'NIN KATLİAMDAKİ ROLÜ

Fransa  'Ruanda'da katliam, soykırım var ve biz bunu durduracağız' diyerek ülkenin meşru hükumeti olan Hutu gücüne soykırımı durdurması için silah yardımında bulunma kararı aldı.

Yanlış tarafa, yanlış amaçlara yardım yağdırıyor. Bu da yetmezmiş gibi ülkenin batısına asker indirip orayı kendi kontrolüne aldılar. Bu bölgeye TURKUVAZ adını verildi ve Fransa bu bölgeye giriş çıkışlara izin vermedi.

100 GÜNDE KIYAMET KATLİAMI

Bu kararın ardından gelen 100 günlük süre ise tam bir felaketti. daha büyük kıyımların Fransız eliyle yapıldığı bu bölgede, 100 gün içinde Tutsi’ler ve bazı ılımlı Hutu’lardan oluşan yaklaşık 800,000 ila 1 milyon arası sivil kişi katledildi.

Soykırımdan sadece 300,000 ile 400,000 arasında kişi kurtulabilirken bölgede yaşanan bu kıyamet hala dün gibi hatırlanıyor.

 

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