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Ruhani, Amerika'nın tehditlerine cevap verdi

Amerika ile Suudi Arabistan'ın İran'a karşı tavır almasını değerlendiren İran Cumhurbaşkanı, herkesin sonuçlarına katlanacağını söyledi.

AA | 04.07.2018 - 07:32..
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RUHANİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre'de yaşayan vatandaşlarıyla bir araya geldi.

AMERİKA'NIN YAPTIRIMLARI

İran Cumhurbaşkanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Ruhani, ABD'nin İran petrolüne dünya genelinde uygulatmaya hazırlandığı yaptırımlara tepki gösterdi.

"SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ"

ABD'nin İran petrol ihracatını tamamen durdurmak istediğini ifade eden Ruhani, "Bu ifadenin manasını kavrayamıyorlar, çünkü ABD yönetimi 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş. Bu tüm bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. İran petrolü ihraç edilemezken bölge petrolünün ihraç edilmesi mümkün olabilir mi?" dedi.

Ruhani, "Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız." ifadesini kullandı.

PETROL ALIMI SIFIRA İNECEK TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

ABD yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorlayacağını açıklamıştı.

SUUDİ-ABD ORTAKLIĞI

Suudi Arabistan yönetimi de bu çağrıya destek olarak İran'ın petrol üretiminin sıfıra indirilmesine karşı, ülkedeki petrol üretimini 2 katına çıkarmanın garantisini vermişti.

Suudi Arabistan petrol üretiminde artışa gidiyor haberi

Ruhani, Amerika'nın tehditlerine cevap verdi

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