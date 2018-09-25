taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.16365
Euro
7.24195
Altın
1198.376
Borsa
99547.44
Gram Altın
237.477

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını söyledi

AA | 25.09.2018 - 05:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Ruhani, ABD’li medya yöneticileriyle yaptığı toplantıda nükleer müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"TRUMP, İRAN HALKINI TEHDİT EDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme konusuna dair Ruhani, İran ile Kuzey Kore’nin birbirine benzetilmesinin yerinde olmadığını belirterek, Trump'ın çok önemli bir anlaşmadan hiçbir gerekçe göstermeden çekildiğini, İran halkını yaptırımlarla tehdit ettiğini ve iç işlerine müdahale ettiğini savunarak "Bunların kolay kolay gözardı edilebilecek adımlar olmadığını" ifade etti.

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

"ABD İLE MÜZAKERELER, KAZAN-KAZAN SİYASETİYDİ"

Görüşmenin ihtilaflar azaldığında ve olumlu bir sonuçtan ümitli olunduğunda yapılabileceğini dile getiren Ruhani, Trump’ın tavrının hiç ümit vermediğini bu nedenle de görüşmenin hiçbir özelliğinin ve etkisinin olmayacağını savunarak, "Fakat gelecekte ABD'nin samimi bir şekilde ilişkileri yeniden tesis etmek istediğini görürsek bizim kararımız da farklı olacaktır ve o zaman atmosfer de değişecektir." diye konuştu.

Trump'ın İran ve halkına karşı çok yanlış adımlar attığına dikkati çeken Ruhani, "Trump önce bunları telafi etmelidir. ABD ile müzakerelerde takip ettiğimiz kazan-kazan siyasetiydi. Trump bunu bozdu. Halbuki ABD’li şirketlerin İran ile çalışması ABD’nin zararına değildi." görüşlerini paylaştı.

Ruhani: Trump ile görüşmenin bir anlamı yok

"ABD, DEVRİM'DEN BERİ TERÖRÜ DESTEKLİYOR"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ayrıca ABD'nin İran devriminden bu yana kendilerine karşı savaşan terörist grupları desteklediğini ileri sürdü.

Nükleer anlaşmayla ilgili olarak da 5 ülkenin vaatlerini yerine getirmesi durumunda İran'ın anlaşmaya bağlı kalacağını yineleyen Ruhani, yeni koşulların oluşması durumunda kararlarını da ona göre alacaklarını vurguladı.

"ABD ve AB ülkeleri geçmişte İran’a karşı yıllarca yaptırım uyguladı. Fakat sonunda müzakere masasına oturdular. Bu acı tecrübe ilk değil, daha önce tekrarlandı.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, “Ben seçimlerde de halka söz verdim, eğer diğer taraflar anlaşmaya bağlı kalırsa biz de kalırız dedim. ABD çıktı fakat biz bağlıyız.” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin kırmızı kart gördü

Caner Erkin kırmızı kart gördü

21
3 bölgede fırtına bekleniyor

3 bölgede fırtına bekleniyor

2
Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

Beyaz Miğferler İngiltere'ye dönüyor

0
Yılın futbolcusu Modric oldu

Yılın futbolcusu Modric oldu

3
Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

Kütahya'da toplu balık ve kerevit ölümleri

0
Doktorlar gün sonunda boksla stres atıyor

Doktorlar gün sonunda boksla stres atıyor

4
Erdoğan Japonya Başbakanı'yla görüştü

Erdoğan Japonya Başbakanı'yla görüştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM