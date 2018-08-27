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Ruhani'den AB'ye nükleer çağrı: Elinizi çabuk tutun

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin kendilerine uyguladığı nükleer ambargo nedeniyle AB'ye son çağrılarını yaptı. Ruhani Fransız mevkidaşı Macron ile görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 16:31..
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesi sonrasında çekildiği nükleer anlaşmanın diğer ortaklarından, nükleer anlaşmayı korumak için hızlı ve etkin şekilde hakaret etmelerini beklediğini dile getirdi.

ACİLİYET VURGUSU

iran resmi ajansının yayınladığı haberde Ruhani, ABD'nin ayrılması sonrası İran'ın nükleer anlaşmada kalan ortaklarından nükleer anlaşmanın geleceği ve devamlılığı adına hızlı ve etkin şekilde hareket etmelerini beklediğini belirtti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ruhani, İran'ın nükleer anlaşmadaki tüm vaatlerini yerine getirdiğine dikkat çekerken, ABD'nin tek taraflı çekilmesi sonrası kalan ortaklarından nükleer programları daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütmelerini beklediğinin altını çizdi. Daha önceden Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen görüşmede, 2015 nükleer anlaşmasının tüm içeriğinin korunması kararı çıkmıştı.

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