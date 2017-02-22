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Ruhani’den İslam ülkelerine uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgede devam eden çatışmalar konusunda İslam ülkelerinin birbirlerini suçlamaktan vazgeçmelerini istedi.

22.02.2017 - 20:21
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Başkent Tahran'da düzenlenen 6. Filistin İntifadası'na Destek Konferansı'nda konuşan Ruhani, Müslümanlar arasında son dönemde artan ihtilafların İsrail rejimi için tarihi bir fırsat oluşturduğunu ifade etti.

"İSLAM ÜLKELERİ BİRBİRİNİ SUÇLAMAKLA UĞRAŞMAKTA"

Ruhani, “Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan'daki çatışmalar, her gün yüzlerce insanı hayattan koparıyor. İslam ülkeleri çatışmaların sonlanması için işbirliği yapacağına birbirlerini suçlamakla uğraşmakta” diye konuştu.

"DAHA FAZLA UYANIK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Böylesi bir acı verici durumdan ancak Siyonist İsrail rejiminin karlı çıktığını söyleyen Ruhani, “ Bu projeye karşı komşu ülkeler olarak daha fazla uyanık olmamız gerekiyor ” ifadesini kullandı.

"SONSUZA DEK SAVAŞA HAYIR DEME ZAMANI GELMEDİ Mİ?

Ruhani, “ Komşular olarak bu kez ve sonsuza dek savaşa ve kardeş ölümüne hayır demenin zamanı gelmedi mi? Tüm enerjimizi buna yönelik kullanmamızın zamanı gelmedi mi?” diye sordu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in açılış konuşmasını yaptığı 6. Filistin İntifadası'na Destek Konferansı'nda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 80 ülkeden temsilciler hazır bulundu.

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