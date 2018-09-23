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Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açılması ve en az 25 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 09:43..
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Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

İran'da dün Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlenmesi ve en az 25 kişinin hayatını kaybederek onlarca kişinin yaralanmasından sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklama yaptı.

Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

BM ÖNCESİ AÇIKLAMA

New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak için yola çıkmadan önce Tahran'da konuşan Ruhani 'ABD destekli Körfez ülkelerini Ahvaz'daki saldırının sorumluluğunu üstlenen gruba (Ahvaz Arap Demokratik Hareketi) finansal ve askeri yardım yapmakla' suçladı.

Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

"HUKUK VE ULUSAL ÇIKAR ÇERÇEVESİNDE YANIT VERECEĞİZ"

'ABD'nin Körfez ülkelerine bu suçları işlemeleri için kaynak sağladığını' söyleyen Ruhani 'İran'ın bu suçlara hukuk ve ulusal çıkar çerçevesinde yanıt vereceğini' belirtti.

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Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

"ABD KABADAYI GİBİ DAVRANIYOR"

ABD'nin 'bir kabadayı' gibi davrandığını söyleyen iran Cumhurbaşkanı Washington'ın 'güce sahip olanın dünyada cezasız kalarak hareket edebileceğini inandığını' savundu. 'ABD'nin İran'da güvensizlik yaratmak istediğini ancak başarılı olamayacağını' söyleyen Ruhani 'İran'ın yaptırımların üstesinden gelmeye çalışacağı ve ABD'nin saldırganlığı nedeniyle pişman olacağı' sözlerini sarf etti.

Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

Ruhani ayrıca İstihbarat Bakanlığı'na  saldırının faillerinin kimliklerini hızlıca tespit etmesi için tüm güvenlik ve askeri organları seferber etmesi talimatı verdiğini de duyurdu.

Ruhani'den saldırıya ilişkin açıklama

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