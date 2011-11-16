Ruhsar Pekcan kimdir

Pekcan, 1958'de Manisa'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. Pekcan, 1981'de Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Üç dönem DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, ayrıca Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanlığı yaptı.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, İngilizce biliyor.