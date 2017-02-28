Rum asıllı Kore gazisi askeri törenle toprağa verildi

Kore gazisi Ilya Banago, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki evinde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul'daki bir hastaneye kaldırıldı.
KİLİSEDE ASKERİ TÖREN DÜZENLENDİ
Banago, tedavi gördüğü hastanede, doktorların müdahalelerine rağmen önceki gün yaşamını yitirdi. Banago'nun cenazesi dün Gökçeada'ya getirildi. Kore gazisi olan Rum asıllı Türk vatandaşı Banago'nun cenazesi için Zeytinliköy'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde askeri tören düzenlendi.
ADA SAKİNLERİ CENAZEYE KATILDI
Gökçeada Metropoliti Kirilios'un yönettiği ayine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel, MHP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından gazi Banago'nun bir süre askerlerin omzunda taşınan Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, adadaki mezarlıkta toprağa verildi.