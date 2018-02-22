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Rumlar Türkiye'den sondaj izni istiyor

Türkiye'nin sondaj çalışmalarına izin vermediği Rum yönetimi, kendilerine izin verilmesi durumunda müzakerelerin de başlayacağını ifade etti.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 09:52..
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Rumlar Türkiye'den sondaj izni istiyor

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerine tekrar başlamak istediklerini ancak Ada açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinin Türkiye tarafından engellendiğini söyledi.

Anastasiadis yaptığı yazılı açıklamada, Ada etrafındaki doğal kaynaklardan elde edilecek gelirlerin tüm Kıbrıslılara ait olduğunu iddia etti.

Elde edilecek gelirin bir devlet fonunda toplanıp Ada'nın birleşmesi halinde paylaşılması amacıyla hükümetin meclise yasa teklifi sunduğunu da belirtti.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDECEK"

Anastasiadis, Türkiye ve KKTC yetkililerinin Rum tarafının tek taraflı adımlarına yönelik açıklamalarına ilişkin ise "Kıbrıs'ın enerji planları normal seyrinde devam edecek." dedi.

"TEK BAŞINIZA BU ZENGİNLİĞE SAHİP OLAMAZSINIZ"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, GKRY'nin Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili, "Tek başınıza siz bu zenginliğe sahip olamazsınız. Bunun üzerinden bazı şirketlere yetki verip yolunuza tek yanlı devam edemezsiniz." açıklamasında bulundu.

Rumlar Türkiye'den sondaj izni istiyor

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