Rumlar Türkiye'ye karşı AB'yi yanına çekmeyi hedefliyor

Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin haklarını yok saymaya çalışan Rumlar, doğalgaz arama çalışmaları için harekete geçti. Kıbrıs Türklerinin hakkını savunan Türkiye, Akdeniz'de sondaj çalışmalarına engel oldu.

Türkiye'nin Rumların doğalgaz hayallerini suya düşürmesi, ülke basınında tartışılmaya devam ediyor.

Fileleftheros Gazetesi'nde çıkan yazıda, Amerika'nın bölgede varlık göstermesi ve bu konuda Avrupa Birliği'nin daha aktif olması gerektiği vurgulandı.

"ASKERİ BAKIMDAN GÜÇLÜ DEĞİLİZ"

"Askeri bakımdan güçlü bir ülke değiliz. Ancak bu durum diplomasi gibi diğer sahalarda olanaklarımız olmadığı anlamına gelmiyor." ifadelerinin kullanıldığı yazıda, siyasi ilişkilerin öneminin altı çizildi.

AB ÜYELİĞİ ÖNEMLİ DİPLOMATİK SİLAH

Avrupa Birliği ve Amerika'nın yaşananlara müdahil olarak Türkiye'yi durdurabileceğinin savunulduğu yazıda, "Daha önce de söyledik yine söylüyoruz: Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın Avrupa Birliği üyeliği gibi önemli diplomatik silahları vardır." ifadelerine yer verildi.