Rumlardan AB'ye Akkuyu'yu durdurun çağrısı

Kıbrıs Rum parlamentosu geçtiğimiz Cuma günü bir oturum gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen oturumda Türkiye'nin Rusya ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Akkuyu nükleer santrali hakkında bazı kararlar alındı.

"PROJE DURDURULSUN"

Buna göre Kıbrıs Rum Yönetimi, uluslararası kamuoyunun ve Avrupa Birliği'nin yapımı devam eden projenin engellenmesi çağrısı yapmasını istiyor.

AKKUYU NEDEN ÖNEMLİ

Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyan proje, 4 bin 800 megavatlık tam kapasitesiyle devreye girdiğinde, yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

Santral, bu üretimle İstanbul'un enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek.

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10'U

20 milyar dolarlık yatırım, Türkiye'nin elektrik talebinin ise yüzde 10'unu karşılayacak.

Bölgedeki istihdamı da artıracak proje, en yoğun döneminde 10 bin kişiyi çalıştırırken, işletme aşamasında 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak.