Rus bankalarının ilk çeyrek karı yüzde 211 arttı

Rus bankalarının karlarını yılın ilk çeyreğinde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 211 artırarak 339 milyar rubleye çıkardığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, 2017'nin ilk çeyreğinde ülkedeki 448 kredi kuruluşunun 387 milyar ruble kar, 155'inin ise 48 milyar ruble zarar ettiği belirtildi.

339 MİLYAR RUBLEYE ÇIKTI

Rus bankalarının toplam karının aynı dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 339 milyar rubleye çıktığının kaydedildiği açıklamada, bankaların mart ayı karlarını ise 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 370 artırarak 127 milyar rubleye yükselttikleri ifade edildi.

Rus bankaları 2015'teki 192 milyar rublelik toplam karını geçen yıl 930 milyar rubleye taşımıştı.