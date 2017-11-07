Rus filozof Aleksandr Dugin: Türkiye'nin B planı olmalı

Putin'in beyni ve Rus dış politikasının mimarı olarak görülen, 40’tan fazla kitabın yazarı, Uluslararası Avrasya Hareketi’nin liderliğini yapan Rus stratejist, Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak'a verdiği röportajda, Türkiye’yi bu kez ABD’den geleceğini iddia ettiği ekonomik yaptırımlara karşı uyardı:

TÜRKİYE’NİN BATI’YLA İTTİFAKI BİTTİ

"Irak’ın işgali ve ABD’yle yaşanan krizin ardından (Tezkere krizinden bahsediyor), Ankara yeni tehlikenin Batı olduğunu anladı. Batı, Türkiye’yi arasına almak istemiyor. ABD, Kürtleri destekleyerek Türk ulus devletine tehdit oluşturuyor. Erdoğan, hem Müslümanlar hem Batı’yla ittifak yaptı. Sonuç? Darbe girişimi... ABD darbeyi, İslamcı ideolojiyi, FETÖ’yü kullanarak organize etti. Davutoğlu’nun Suriye politikası da bir başka örnek. Yine İslamcı ve Batıcı fikirlerin karışımıydı. İşlerin geldiği nokta Erdoğan’a Batı’yla ilişkilerin bittiğini gösterdi."





TÜRKİYE'Yİ BATI'DAN UZAKLAŞTIRAN, BATI'NIN KENDİSİ

“Rusya, Türkiye’yi NATO’dan uzaklaştırırken, kendi etki alanına sokmaya çalışıyor” iddialarına Dugin, "Putin, Türkiye’yi kendi tarafına çekmeye çalışmıyor. Batı, Türkiye’yi itiyor. Erdoğan’ı darbeyle indirmeye çalıştılar." şeklinde karşılık verdi. Dugin bu 'itmeyi', Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jet meselesi nedeniyle özür dilemiş ve Rusya’yla ilişkileri onarmış olmasına bağlarken, Batı’nın gözünde Türkiye'nin onlara ihanet ettiği algısı oluştuğunu belirtti.

PUTİN’İ DARBEYİ DESTEK İÇİN İKNAYA ÇALIŞTILAR

CIA’nın darbe girişimi için 2 milyar dolar harcadığını iddia ediyorsunuz. Neden başarısız oldular?

Türk ordusunu hafife aldılar. Ergenekon ve Balyoz’dan sonra orduda Erdoğan’ı destekleyecek kimsenin kalmadığını düşündüler. Fakat ordudaki Kemalistler Erdoğan’ı destekledi. CIA ayrıca o gece Rusya ve Türkiye arasındaki iletişim kanallarını kesmeye çalıştı.

Ne yaptılar?

Putin’i Türkiye karşıtı bir pozisyon almaya iknaya çalıştılar. Erdoğan’dan başka bir liderin daha iyi olacağını, iç savaş çıkacağını ve Rusya’nın bu savaşı kendi lehine kullanabileceğini söylediler. CIA Putin’in etrafındaki etkili isimleri organize etti. Fakat Putin ikna olmadı. Çünkü bu Türkiye’nin sonu demekti. Daha önce söyledim, darbe sonrası için Kürtler isyan çıkarma hazırlığı yapmıştı.

Yeniden böyle bir girişim olur mu?

Bence olmaz. Başka yollar kullanacaklardır çünkü hâlâ yüksek pozisyonlarda CIA’ya bağlı kişiler var ama organize olmaları kolay değil.

ABD, TÜRKİYE'NİN ZAYIF NOKTALARINI HEDEF ALACAK

FETÖ’nün miadını doldurduğunu ve ABD’nin yeni bir maşa örgüt bulacağını iddia ediyorsunuz. Ne olabilir?

Pek çok faktörü bir araya getirecekleri bir strateji izleyeceklerini düşünüyorum. Mesela etnik çatışma, ekonomik-sosyal tehditler, siyasi ve askeri elit içerisinde Erdoğan karşıtı huzursuzluk yaratmak. Amerikalılar bütün zayıf noktaları kullanmaya çalışacaktır.

TÜRKİYE, EKONOMİ İÇİN B PLANI YAPMALI

Zarrab davasını da bu çerçevede değerlendirebilir miyiz?

Kesinlikle bütün ekonomik ilişkileri kullanacaklar. Sürekli saldırı altında olacaksınız. İran’a, Rusya’ya yaptırım uygulanıyor. O kadar eminim ki Türkiye’ye de yaptırım uygulayacaklar. Ekonominizi kurtarmak için B planı yapmalısınız.

RUSYA, ABD’DEKİ SEÇİME MÜDAHALE ETTİ AMA..

“Trump’ın kampanyasına Rusya yardımı” soruşturması derinleşti. Rusya müdahale etti mi? Trump’ın azil süreci başladı mı?

Evet etti ama Trump lehine değil. Rus oligarklar, Clinton’u destekledi. Amerikalılar, soruşturmayı derinleştirdikçe Rusya’nın Clinton’un kampanyasına destek verdiğini bulacaklar. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Bence Trump’ı azledemeyecekler. Çünkü iç savaş demek. ABD önümüzdeki 3 yıl paralize. Büyük şans, iyi kullanmalıyız.

ANKARA'DA 15 TEMMUZ GECESİ

Darbe girişiminde Ankara’daydınız. Bir gece önce, “Türk ordusunda bir hareketlilik” olduğunu Ankara’ya söylediniz. Bilgiyi nereden aldınız?

Bazı şeyleri söylemem doğru olmaz. Ama tabii ki Rus istihbaratı var. Aldığım bilgiyi doğru analiz ettim.

O gün neler yaşadınız?

Darbe gecesi çok geç saatte Türkiye’den ayrıldım. Esenboğa Havaalanı’ndaydım. Rusya’yla iletişim halindeydim. Beklemek zordu çünkü kimin kazanacağı belli değildi. Beni de takip ettiklerini biliyorum.

Darbe gerçekleşseydi başınıza ne gelirdi?

Erdoğan ya da Perinçek’in başına ne gelirse, benimkine de o gelirdi.