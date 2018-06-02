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Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 10:18..
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31 Mayıs'ta Kuzey Kore'de Kim Jong-un ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov sadece kalabalık bir ekiple görüşmeye gitmedi.

RUS BASIN MENSUPLARI BULUŞMAYI YAKINDAN TAKİP ETTİ

Lavrov'la birlikte birçok Rus basın mensubu da Kuzey Kore'ye gelerek bu tarihi buluşmayı ele aldı.

Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı

YETKİLİLER GAZETECİLERE HABER VERMEDEN BULUŞMAYA GÖTÜRDÜ

RT muhabiri İlya Petrenko, Kuzey Kore'de ikilinin görüşme öncesi neler yaşandığına değindi.

Petrenko, birkaç gazetecinin Kuzey Koreli yetkililer tarafından arabaya bindirilerek nereye götürülecekleri hakkında bilgi vermediğini de aktardı.

Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı İZLE

İLETİŞİM CİHAZLARINA EL KONULDU

Görüşmeye gittiklerini kendi çabalarıyla öğrenen gazeteciler, yoldaki insan sayısının yavaş yavaş azaldığını ve bir süre sonra polis devriyesi bile görmediklerini belirtti. Görüşmenin olduğu sessiz bi yere gelen Petrenko ve gazetecilerin tüm iletişim cihazlarına da el konuldu.

Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı

"EVİN HANIMI GİBİ"

Rus gazeteci konuk evine geldiğinde Kim Jong-un kız kardeşini gördü ve oldukça şaşırdı. Kim Jong-un kızkardeşi için "Kuzey Kore liderinin kız kardeşi evin hanımı gibi." ifadelerini kullandı.

Rus gazeteci Kim'in sarayında çekim yaptı

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