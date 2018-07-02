Dünya Kupası'nın favorisi olarak görülen İspanya, dün sürpriz bir şekilde ev sahibi Rusya'ya yenildi. Normal süresi 1-1 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarla 4-3 ile geçen ev sahibi ekip, Ruslara büyük mutluluk yaşattı.

Mutluluk sadece Rusya sokaklarında değil, yerden onlarcam kilometre yükseklikte bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da yaşandı.

KURTARILAN PENALTI SONRASI BÜYÜK MUTLULUK

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Sergei Prokopiev, Dünya Kupası son 16 turunda Rusya'nın İspanya'yı penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek çeyrek finale çıkmasını kutladı.

Rus kozmonotlar İspanya zaferini uzayda kutladı VİDEO

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Sergei Prokopiev, uzayda Rusya'nın Dünya Kupası zaferini kutladı. Ülkelerinin İspanya ile karşılaştığı maçı bilgisayardan canlı izleyen Rus kozmonotlar, penaltılarda ise Rusya kalecisi Akinfeev tarafından kurtarılan penaltı atışları sonrası büyük sevinç yaşadı.

Rus kozmonot Artemyev, kutlama görüntülerini gece yarısı sosyal medya hesabında paylaştı. Rusya'nın kazandığı bu zaferden dolayı futbolcuları ve Rus taraftarları kutlayan Oleg Artemyev, "Bu büyük bir zafer. Tüm taraftarlarımızı ve futbol takımımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.