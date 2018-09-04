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Rus muhabire canlı yayında saldırı

Rusya'nın Kanal 1'in Donetsk savaş muhabiri Semyon Pegov canlı yayımda saldırıya uğradı.

İHA | 04.09.2018 - 04:10..
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"Zaman Gösterecek" adlı programda canlı yayına çıkan savaş muhabiri bağımlılığını ilan eden Donetsk Demokratik Cumhuriyeti hakkında konuşma yapıyordu.

SALDIRGANIN ELİNDEN KURTULUP YAYINA DEVAM ETTİ

O sırada, kamufle üniforma giyinmiş bir adam tarafından kabaca itildi. Pegov adamın elinden kaçmayı başardı ve program sunucusu Artyom Şeynin ile iletişim kurmaya devam etti. Arka planda ise kavga çıktı.

Rus muhabire canlı yayında saldırı

"BİR PROVOKASYON"

Muhabir Semyon Pegov "Her şey yolunda. Üniformalı adam kesinlikle bir provokasyon yapmaya çalıştı. Ama şimdi adamlar onu buradan uzaklaştırıyor" diye açıklamada bulundu.

Sunucu Artyom Şeynin sorusunu cevaplayan muhabir, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanının suikasta uğramasından sonra cumhuriyetteki durumun oldukça gergin olduğunu söyledi.

ZAHARÇENKO SUİKASTİ

Cuma günü Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti’ndeki "Separ" restoranında bir patlama meydana gelmiş, olay sırasında Donetsk Demokratik Halk Cumhuriyeti başkanı Aleksander Zaharçenko hayatını kaybederken, iki ayrı bakan ağır yaralanmıştı.

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