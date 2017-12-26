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Rus muhalefeti: Seçmenler olarak greve gidiyoruz

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

İHA | 26.12.2017 - 10:14..
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Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalny’nin Mart 2018 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimlerinde aday olarak yer alamayacağını açıkladı.

Rus muhalefeti: Seçmenler olarak greve gidiyoruz

SEÇİMLERDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, Navalny’nin yolsuzluk suçu nedeniyle aday olamayacağını, yapılan oylamada 13 üyeden 12’sinin Navalny’nin adaylık başvurusunu reddettiğini ve Navalny’nin seçimlerden diskalifiye olduğunu bildirdi.

SEÇİMLERİ BOYKOT EDECEK

Karar üzerine destekçilerine seçimleri boykot çağrısında bulunan Navalny, "Seçmenler olarak grev ilan ediyoruz. Yalnızca Putin ve kendisinin seçtiği, kendisine en ufak bir tehdit oluşturmayan adaylar katılmaktadır." dedi.

Navalny’nin karar için Rusya Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunacağı belirtildi.

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