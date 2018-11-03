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Rus öğrenci, yavru kedi için barınağın borcunu ödedi

Rusya’ya bağlı Adıgey Cumhuriyeti’nin başkenti Maykop’ta kimliği bilinmeyen bir öğrenci, yaralı yavru bir kedinin kabul edilmesi için bir barınağın 28 bin liralık borcunu ödedi.

Haber Merkezi | 03.11.2018 - 07:59..
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Maykop'ta genç bir öğrenci, son günlerde Rusya'nın gündeminde yer etti. Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan kentteki bir barınağın müdürü Dilyar Mihaylova, tanımadıkları birinin kendilerini arayıp yaralı yavru bir kediyi almalarını istediğini belirtti.

DAHA ÖNCE 2 KEDİ ALMIŞTI

Mihaylova, "Genç kadın daha önce bizden 2 kedi aldığını, bir tane daha alamayacağını söyledi. Ona yardım etmek istedik, ama böyle bir imkânımız yoktu. Zira Aybolit veteriner kliniğine 340 bin rublelik borcumuz birikmişti. Barınakta yaklaşık 100 hayvan var" dedi.

"BORCU KAPATACAĞINI SÖYLEDİ, İNANMADIK"

Mihaylova'nın kediyi alamama nedenini anlattığı genç kadının, ismini aldığı kliniğe gidip borcu kapatacağını söylediğini, ancak buna başta inanmadıklarını söyledi.

Mihaylova, "Birkaç dakika sonra klinikten bizi arayıp birinin tüm borcu kapadığını söylediler. Doğrulamak için de faturayı ödediler. Barınağın 6 yıllık faaliyet sürecinde böyle bir şey ilk kez oldu. Hâlâ şokta ve genç kadına cömertliği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

Moskova sakini Aleksey Tartınskiy, genç kadına parasının 3 katını ödemeye hazır olduğunu belirtti. Ancak iyiliksever kadın hâlâ ortaya çıkmadı. Kediye ise bir yuva aranıyor.

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