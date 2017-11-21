Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, dün yayınlanan spor programında sarf ettiği sözleri nedeniyle yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'yı protesto etti.