Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlar doğurmaya devam ediyor.
Suriye'deki içsavaş nedeniyle Türkiye'nin kapalı tuttuğu hava sahası, dört yılın ardından Rusya Hava Kuvvetleri'ne açıldı.
İLK UÇAK
Kararın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'na ait nakliye uçağı Moskova yakınlarındaki askeri üsten havalandıktan sonra Karadeniz ve Türkiye üzerinden Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki Rus Hmeymim Hava Üssü'ne iniş yaptı.
EN KISA YOL
Böylece uçak en kısa yoldan Suriye’deki Rus Hmeymim Hava Üssü’ne ulaştı.