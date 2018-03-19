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Rus otomotiv devi GAZ Grup Türkiye pazarında

Rusya'nın ticari araç üreticilerinden GAZ Grup, yeni panelvan modelini Türkiye'de de satışa sundu.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 12:54..
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  2. Otomobil

Rusya'da ticari araç üreticisi olan ve dünya çapında 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren GAZ Grup, kamyonet modellerinden sonra GAZelle Next Panelvan modelini de Türkiye'de kataloglara ekledi.

Rus otomotiv devi GAZ Grup Türkiye pazarında

SAKARYA'DA ÜRETİLDİ

GAZ Grubu'nun Sakarya'daki kendi montaj fabrikasında üretilen GAZelle Next'in 6 versiyonu bulunuyor. Bunlar azami 3.5 ton taşıma kapasiteli, tek ve çift kabin kamyonetlerin standart ve uzun versiyonları ile gövde hacmi 11,5 m3 ve 13,5 m3 olan iki Panel Van modeli.

GAZelle Next, yeni model Cummins ISF 2.8L US dizel motoruna sahip. 2.8 litrelik motor, 150 HP güç üretirken, 330 Nm'lik de tork üretiyor. Yakıt tüketimi ise sırasıyla 60 ve 80 km/saat hızlarında 100 km'de 8.5 / 10.3 litre. GAZelle Next Van'ın garanti süresi ise 3 yıl veya 150 bin kilometre.

Rus otomotiv devi GAZ Grup Türkiye pazarında

AVANTAJLI FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

GAZelle Next, muadillerine kıyasla oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip. Türkiye'de 13 bayi ve 27 servis noktası bulunan Rus üreticinin GAZelle Next için belirlediği Türkiye satış fiyatı 66 bin 900 liradan başlıyor. Aracı alacak müşterilere faizsiz kredi kolaylığı sağlanıyor.

Rus otomotiv devi GAZ Grup Türkiye pazarında

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