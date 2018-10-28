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Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

Rus otomotiv sektörünün önde gelen markası Lada'nın Vesta ve Granta modelleri, Avrupa'da en çok satılan otomobil modellerinden biri haline geldi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 14:02..
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Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

Rusya, kuvvetli atılımlar gerçekleştirdiği otomotiv sektöründe yerini sağlamlaştırıyor. Özellikle Lada, Avrupa'da en çok satılan araçlardan biri haline geldi.

Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

SATIŞLARDA DEV ARTIŞ

Araştırma ve danışmanlık şirketi Focu2Move'un verilerine göre, bu yılın ilk 9 ayının sonunda Avrupa'da 82 bin 794 Lada Vesta otomobilin satışı gerçekleştirildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı döneminde bu modelden satılan araçların sayısına göre yüzde 46.5 artış olduğunu gösteriyor.

İLK 50 İÇERİSİNDE

Bu yılki satışlar sayesinde Rus markası, Avrupa'da en çok satılan araçlar sıralamasında geçen yıl bulunduğu 71. sıradan 49. sıraya yükseltti. Lada Vesta (83 binden fazla satılan) Hyundai i20 ve BMW 5 serisinin (82 610) arasında yer buldu.

Lada Granta modelinden ise bu yılın ilk 9 ayında 74 bin 463 aracın satışı yapıldı. Böylelikle bu model de geçen yıla göre bir kademe yükselerek 55. sırada yer aldı.

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