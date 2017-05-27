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Rus savaş uçağı İngiltere'yi alarma geçirdi

Rus savaş uçağının İngiltere kıyıları üzerinde uçuş yapması nedeniyle İngiliz jetleri 'acil' koduyla havalandı.

27.05.2017 - 15:42
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Rus savaş uçağı İngiltere'yi alarma geçirdi

Manchester'da düzenlenen saldırı nedeniyle diken üstünde olan İngiltere, Rus savaş uçağı nedeniyle yeniden alarma geçti.

JETLER HEMEN HAVALANDI

İngiltere kıyılarında uçan Rus savaş uçağını fark eden İngiliz yetkililer, İskoçya'daki Lossiemouth Hava Üssü'nden 2 RAF Typhoon jetini 'acil' koduyla kaldırdı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

İngiltere Savunma Bakanlığı ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sabah saatlerinde Manchester saldırısının ardından 'kritik' seviyeye yükseltilen terör tehdidinin tekrar 'ciddi' seviyesine düşürüldüğünü açıklamıştı.

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