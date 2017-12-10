Rus senatörden İngiliz bakana soğuk savaş göndermesi

İngiliz bakanın sözlerini Twitter hesabından paylaştığı mesajla yorumlayan Puşkov, “İngiltere’nin yeni Savunma Bakanı, Rusya ile ‘soğuk savaş’ halinde olduğunu duyurmuş. Kendisine hiçbir şekilde yardımcı olamayız. Yatıştırıcı ilaç alsın” ifadelerini kullandı.

Perm Senatörü Aleksey Puşkov

"RUSYA, BİRKAÇ SEVİYEDE BİZİMLE SAVAŞ HALİNDE"

Daha önce ‘Rusya’nın birkaç seviyede İngiltere’ye karşı savaştığını’ ve ülkenin çıkarlarına zarar vermeye çalıştığını belirten Williamson, “Silahlı kuvvetlerimizin bunun üstesinden gelmek için gerekli kaynağa sahip olduklarından emin olmalıyız” demişti.

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson