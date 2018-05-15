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Rus turistlerin yarısı mayısta Türkiye'yi tercih etti

Rusya Federal Turizm Ajansı, mayıs ayında Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 52,3'lük payla Türkiye'nin açık ara lider konumda olduğunu duyurdu.

AA | 15.05.2018 - 10:46..
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Rusya Federal Turizm Ajansı'ndan (Rosturizm) yapılan açıklamada, İşçi Bayramı ve Zafer Bayramı dolayısıyla mayıs başında kutlanan tatil döneminde, Rus vatandaşlarının tatil tercihini yine Türkiye’den yana kullandıkları belirtildi.

TÜRKİYE AÇIK ARA LİDER

Açıklamada, Rus vatandaşların tatil tercihleri arasında yüzde 52,3’lük payla Türkiye’nin açık ara lider konumda olduğu vurgulanırken, Kıbrıs’ın yüzde 10,7'yle ve Rusya’daki yerel tatil noktalarının yüzde 7,2’lik payla Türkiye’nin ardından sıralamaya girdiği bildirildi.

Rus turistlerin yarısı mayısta Türkiye'yi tercih etti

RUSLARIN GÖZDESİ ANTALYA

Bu arada, bu yılın ilk 4 ayında Antalya'yı tercih eden Rus turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı.

Yetkililer, Türkiye’yi bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ziyaret etmesini öngörüyor.

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