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Rus uçağını araştıracak gemi İstanbul'dan geçti

Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait arama ve kurtarma gemisi RFS Seliger İstanbul Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru ilerledi.

DHA | 19.09.2018 - 20:57..
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Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait araştırma ve kurtarma gemisi 'RFS Seliger' dün Sivastopol Limanı'ndan ayrılıp bugün 18.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

DÜŞEN RUS UÇAĞINI ARAYACAK

Araştırma ve kurtarma gemisi geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de düşen Rus askeri İl-20 tipi uçağı aramak için Akdenize gideceği belirtiliyor.  60 metre boyundaki tam donanımlı Seliger gemisinde 16 gemici ile 9 uzman araştırma görevlisi bulunuyor. Gemide ayrıca askeri personelden oluşan derin deniz dalgıç ekibi de görev yapıyor.

Rus uçağını araştıracak gemi İstanbul'dan geçti

Saat 19.00 sıralarında FSM Köprüsü'ne ulaşan geminin ön bölümünde silahlı asker nöbet tuttuğu görülürken gemi yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Marmara Denizi'ne açıldı.

Rus uçağını araştıracak gemi İstanbul'dan geçti



Rus uçağını araştıracak gemi İstanbul'dan geçti



Rus uçağını araştıracak gemi İstanbul'dan geçti

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