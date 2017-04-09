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Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'deki Urum el Coz köyüne yönelik bombardımanda 18 sivil hayatını kaybederken, 25 sivil de yaralandı.

09.04.2017 - 00:18
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Rus uçakları İdlib'i bombaladı: 18 ölü

Suriye'de siviller kimyasal silahla öldürülünce büyük tepkiler oluyor. Ancak çok daha fazla sayıda insan konvensiyonel silahlarla da öldürülüyor. Rusya bunun bir örneğini İdlib'te yine yaşattı.

"MİSKET BOMBALARIYLA HEDEF ALDILAR

İdlib sivil savunma yetkilisi Mustafa Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rus savaş uçakları Urum el Coz köyünü misket bombalarıyla hedef aldı." dedi.

Raşid, saldırıda 18 sivilin yaşamını yitirdiğini, 25 sivilin de yaralandığını belirtti.

100 SİVİL YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Esed rejiminin, salı günü İdlib'e bağlı Han Şeyhun belde merkezine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 sivil yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.

ERDOĞAN: KİMYASAL DA KONVENSİYONEL DE AYNI SONUCA NEDEN OLUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir televizyon programında, Suriye'de yaşamını yitiren siviller için dünyadan tepkilerin, sadece kimyasal silahın kullanıldığı ölümlerde geldiğini hatırlatarak şöyle eleştirmişti: "İkide bir kimyasal silah diyorlar. Netice ölümse konvansiyonel silahla da olsa aynı. 1 milyona yakın insan öldü, 100 binlercesi konvansiyonel silahla... Niye bunu gündeme getirmiyorsunuz?"

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