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Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

Rus uçaklarının 'kazaen' vurduğu Türk askerlerinin bulunduğu binanın fotoğrafları ortaya çıktı.

09.02.2017 - 18:09
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Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Türk askerlerinin Rus savaş uçakları tarafından 'kazaen' bombalandığını duyurdu.

3 ŞEHİDİN VERİLDİĞİ KARARGAH

Açıklamada, bombalama sırasında 3 Türk askerinin şehit olduğu belirtildi. Rus savaş uçakları tarafından bombalanan El Bab karargahına ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TSK'dan yapılan açıklamada, yaşanan bombalamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar

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