Rusya ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor. Reuters'e konuşan görgü tanıkları bir düzine uçağın İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladığını belirtti.

İdlib'in güneyinde yer alan Abdin bölgesinde 3 sivil yaşamını yitiridiği belirtildi.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor VİDEO

HELİKOPTER DESTEKLİ

Rejimin uçaklar ile başlattığı saldırılara helikpterler de destek verdi. Muhaliflerin çoğunlukta olduğu kırsal bölgelere helikopterlerle bombardıman gerçekleştirildi.

MUHALİFLERDEN CEVAP

Muhalifler de rejim saldırılarına karşı top atışlarıyla cevap verdi. Rejime bağlı bölgelere topçu atışları yapan muhalif birlikleri Lazkiye ve Hama kırsallarından ateşledikleri toplarla karşılık verdi.





İDLİB'DE 3 BUÇUK MİLYON SİVİL VAR

Dünya kamuoyu İdlib'deki 3 buçuk milyon sivilin durumundan endişeli. Saldırıların yeni bir göç dalgası yaratacağı düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib’e hareket etti. TIR’larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib’de bulunan halka dağıtılacağı açıklandı.