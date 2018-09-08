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Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

Suriye'de Rus ve rejime bağlı jetler İdlib'in bazı bölgelerini vurmaya başladı.

REUTERS | 08.09.2018 - 15:42..
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Rusya ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor. Reuters'e konuşan görgü tanıkları bir düzine uçağın İdlib'in güneyi ve Hama'nın kuzeyini vurmaya başladığını belirtti.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

İdlib'in güneyinde yer alan Abdin bölgesinde 3 sivil yaşamını yitiridiği belirtildi.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor VİDEO

HELİKOPTER DESTEKLİ

Rejimin uçaklar ile başlattığı saldırılara helikpterler de destek verdi. Muhaliflerin çoğunlukta olduğu kırsal bölgelere helikopterlerle bombardıman gerçekleştirildi.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

MUHALİFLERDEN CEVAP

Muhalifler de rejim saldırılarına karşı top atışlarıyla cevap verdi. Rejime bağlı bölgelere topçu atışları yapan muhalif birlikleri Lazkiye ve Hama kırsallarından ateşledikleri toplarla karşılık verdi.

Rus ve Suriye jetleri İdlib'i vuruyor

İDLİB'DE 3 BUÇUK MİLYON SİVİL VAR

Dünya kamuoyu İdlib'deki 3 buçuk milyon sivilin durumundan endişeli. Saldırıların yeni bir göç dalgası yaratacağı düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’nin İdlib kentine insani yardım gönderildi. BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 24 TIR, BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar İdlib’e hareket etti. TIR’larda bulunan insani yardım malzemelerinin İdlib’de bulunan halka dağıtılacağı açıklandı.

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